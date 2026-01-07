Así se jugará la primera fecha del Clausura 2026

Unafut dio a conocer de manera oficial los horarios de la primera jornada del Torneo de Clausura 2026.



La fecha comenzará el martes 13 con el desarrollo de dos partidos, continuará el miércoles 14 y cerrará el jueves 15 de enero.



El partido que abrirá el telón del campeonato será Pérez Zeledón contra San Carlos este martes a las 5 p. m. en el Valle de El General.

Desde Unafut informaron que solo hay un tema pendiente: "Nos encontramos pendientes de la confirmación del estadio por parte de Sporting FC".



﻿La jornada 1 del Torneo de Clausura 2026