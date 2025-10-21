Así se jugará la fecha 14 del Apertura 2025
Alajuelense llega como nuevo líder del Apertura 2025 y buscará defender su posición en una jornada llena de duelos claves en la Primera División.
La jornada 14 del Apertura 2025 se disputará el próximo fin de semana y tendrá varios partidos decisivos para el cierre del torneo.
El primer encuentro será el viernes, entre San Carlos y Guadalupe, en el Estadio Carlos Ugalde, a las 7 p. m. Ambos equipos buscan puntos vitales para salir de la parte baja de la tabla.
El sábado, a las 6 p. m., Liberia, tercero del campeonato, visitará a Sporting con la urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.
A segunda hora, a las 8 p. m., el Club Sport Herediano será local ante Cartaginés. Los rojiamarillos saben que se están quedando sin margen para alcanzar las semifinales, mientras que los brumosos buscan dar un golpe de autoridad y consolidarse entre los cuatro primeros.
El domingo se enfrentarán los dos primeros lugares del torneo.
A las 11 a. m., en Tibás, el Deportivo Saprissa recibirá a Puntarenas FC, y a las 5 p. m., el líder Liga Deportiva Alajuelense cerrará la fecha en casa ante Pérez Zeledón.