Así se jugará la fecha 14 del Apertura 2025

La jornada 14 del Apertura 2025 se disputará el próximo fin de semana y tendrá varios partidos decisivos para el cierre del torneo.

El primer encuentro será el viernes, entre San Carlos y Guadalupe, en el Estadio Carlos Ugalde, a las 7 p. m. Ambos equipos buscan puntos vitales para salir de la parte baja de la tabla.

El sábado, a las 6 p. m., Liberia, tercero del campeonato, visitará a Sporting con la urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.

A segunda hora, a las 8 p. m., el Club Sport Herediano será local ante Cartaginés. Los rojiamarillos saben que se están quedando sin margen para alcanzar las semifinales, mientras que los brumosos buscan dar un golpe de autoridad y consolidarse entre los cuatro primeros.

El domingo se enfrentarán los dos primeros lugares del torneo.

A las 11 a. m., en Tibás, el Deportivo Saprissa recibirá a Puntarenas FC, y a las 5 p. m., el líder Liga Deportiva Alajuelense cerrará la fecha en casa ante Pérez Zeledón.