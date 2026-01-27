Así se juega la quinta jornada del Clausura 2026

Antes de un parón de casi una semana, la quinta jornada del Clausura 2026 arranca este martes.

Luego de los resultados de la fecha 4, que terminó este lunes, ya se pueden ir dilucidando los diferentes frentes de batalla del campeonato.

En la cima, Cartaginés es líder, pero siente la presión del pelotón que lo persigue, encabezado por Herediano con un punto menos, además de oncenas como San Carlos, Pérez Zeledón, Alajuelense y Saprissa.

Sporting, Guadalupe y San Carlos siguen en franca lucha, pero el inicio de los Toros del Norte ha sido mejor que el de sus rivales directos por el descenso.

La jornada