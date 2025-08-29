Así se juega la fecha 6 del Apertura 2025

Este viernes arranca la fecha 6 del Apertura 2025.

El juego que atrae más miradas es el clásico nacional: el sábado Saprissa recibe a Alajuelense en Tibás.

Los morados llegan en un mal momento, con la presión al tope tras la eliminación de la Copa Centroamericana, mientras que los manudos buscan escalar posiciones en la tabla.

Otro cotejo llamativo es el de Herediano y Liberia. Los de la Ciudad Blanca llegan invictos y en la cima, mientras que los bicampeones buscan curar sus heridas tras el descalabro en Concacaf.

La jornada completa: