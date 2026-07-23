Así se formó playa Conchal: el tesoro de Guanacaste donde la arena es de conchas

Playa Conchal es uno de los destinos más emblemáticos de Guanacaste y una de las pocas playas del mundo cuya "arena" está compuesta por millones de conchas trituradas durante siglos por la acción constante del océano.

Este paisaje tardó miles de años en formarse gracias a un proceso natural que dio origen a una playa única. Su característico color azul turquesa se debe a los sedimentos presentes bajo el agua, que fueron arrastrados por las mareas.

﻿"La concha es totalmente diferente, es algo único. Yo no sé si a nivel del continente, esta playa, no sé si hay en otro país que se pueda disfrutar. Yo siento que no hay que salir del país para venir a apreciar una belleza como esta de Conchal", dijo Henry Picado, quien vacacionaba con su familia.

Con casi dos kilómetros de extensión, esta playa es uno de los sitios preferidos por familias y turistas nacionales y extranjeros. Además de disfrutar del paisaje, los visitantes pueden realizar actividades como kayak, paseos en banana boat o snorkel.



"Me encantó la arena, bueno, las conchitas. Todo demasiado lindo. El agua súper cristalina y los atardeceres aquí también son muy bonitos", comentó Carolina Retana, quien viajó desde el Caribe junto con su familia para disfrutar de esta playa.

Desde Liberia, el recorrido toma aproximadamente una hora y media. El único acceso público es por playa Brasilito, donde los visitantes deben dejar su vehículo y caminar unos diez minutos por la costa antes de llegar al destino.

Más que un atractivo turístico, Conchal representa un fenómeno natural excepcional. Millones de conchas, moldeadas durante miles de años por el océano, dieron origen a un paisaje que existe en muy pocos lugares del planeta.