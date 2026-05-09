Así se define a los finalistas en caso de empate

Este fin de semana quedan definidos los finalistas del Torneo de Clausura.

Herediano marcha con ventaja en la serie 1-0 ante Cartaginés, mientras que Liberia y Saprissa están igualados 1-1.

Este sábado a las 8 p. m. jugarán el Team frente a los brumosos en el estadio Carlos Alvarado.

Además, este domingo a las 4 p. m. los morados recibirán en La Cueva a los liberianos.

En caso de que luego de 90 minutos el marcador global se mantenga se deberán jugar tiempos extras y, de ser necesario, penales.

Hay que recordar que el Team quedó de líder general por lo que en caso de no avanzar ya tiene garantizado un campo en la gran final, en caso de ser necesaria.