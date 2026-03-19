Así se construyen carretas típicas con la fuerza del agua en Sarchí

En Costa Rica, hubo un tiempo en que la economía se movía sobre ruedas de madera. En Sarchí, el legado sigue vivo (ver el video adjunto de Telenoticias).

En la histórica Fábrica de Carretas Eloy Alfaro, la madera aún se transforma en ruedas y cajones. Aquí se ensambla uno de nuestros símbolos nacionales tal y como lo hacían hace 103 años, pero con una particularidad: utilizan energía hidráulica.

“Don Eloy tuvo la idea de ir a la municipalidad, pedir permiso para buscar el río más cercano a la fábrica. Encontró el río Trojas a dos kilómetros y medio. Y don Eloy, con ocho hijos, empezó a volar pico y pala, hizo una acequia, puso un tubo en la profundidad del río y trajo el agua hasta acá”, explicó Ana Castro, una de las colaboradoras de la fábrica.

El agua hace girar la rueda constantemente. Mediante ejes y correas se activan las distintas máquinas del taller. De esta forma construyen 36 carretas al año, cada una puede tardar hasta 100 horas, pero también reparan aquellas que necesitan una intervención.

Este ingenio convirtió a la fábrica en el único patrimonio industrial cultural del país.

"Trabajamos desde carretas chiquititas hasta la carreta más grande. Bueno, ya la vieron, en el parque está la carreta más grande del mundo hecha aquí. Hacemos un montón de cosas más: mesas, mecedoras, de todo lo que pueden ver en la sala, casi la mayoría se hace aquí”, detalló Ignacio Castro, ebanista de la fábrica.﻿

El hierro debe calentarse en el fuego hasta llegar al rojo vivo. Cuando ya está candente, se ajusta alrededor de la madera. Luego, con un balde de agua se reduce la temperatura.



Y así se forja la rueda de la carreta, una de las herramientas más poderosas de nuestra historia.

¿Por qué las carretas típicas se pintan así ?

Luego de montar todas s﻿us partes, los artistas de la fábrica terminan de darle vida a la carreta.

“En algunas partes hacían ferias y al que llevaba la carreta más bonita le daban un premio. Entonces algunos campesinos empezaron a hacerle cosas de la naturaleza, como por ejemplo una flor, una orquídea, un bejuco y cosas así. Entonces a través de los años eso fue evolucionando y cada vez se preocupaban porque fuera más presentable, más bonita”, indicó Edgar Alpízar, pintor de la fábrica.

Souvenirs para todos

Este lugar también es una tienda de recuerdos. La empresa le compra artesanías a aproximadamente mil artesanos de Sarchí. Sus obras están a la venta en las estanterías. Hay de todos los tipos, tamaños y colores.

﻿ ¿Cómo visitar la fábrica? ﻿

﻿La fábrica de carretas Eloy Alfaro está en Sarchí Norte, a una hora desde San José. Abre todos los días desde las siete y treinta de la mañana hasta las cinco de la tarde. El costo del tour es de $7 para nacionales.

Si desea más información puede llamar al teléfono 2215 1439.

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