Así salen Cartaginés y Herediano para el primer partido de las semifinales
El partido comenzará a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.
Cartaginés y Herediano no se guardan nada y saldrán con sus mejores galas de cara al primer partido de las semifinales del Torneo de Clausura 2026.
Tanto el técnico brumoso Amarini Villatoro como José Giacone del Herediano, ya definieron a sus oncenas iniciales para este primer juego de la serie.
Los brumosos no podrán contar para este partido con Johan Venegas, quien continúa lesionado y no podrá estar.
El Cartaginés sale de la siguiente manera:
¡El ONCE del Cartaginés para enfrentar a Herediano en la Semifinal Ida del Clausura 2026! 🔥— C.S. Cartaginés (@Cartagines) May 3, 2026
¡Vive, Vive! 💙 pic.twitter.com/UvhWY2Rg4V
Por su parte, pese a tener dos juegos de ausencia, el goleador Marcel Hernández será de la partida.
El equipo rojiamarillo titular es el siguiente:
¡Nuestro 11! ❤️💛 pic.twitter.com/c0LdlUQOTo— Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 3, 2026
El partido será a partir de las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.