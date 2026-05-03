Así salen Cartaginés y Herediano para el primer partido de las semifinales

Cartaginés y Herediano no se guardan nada y saldrán con sus mejores galas de cara al primer partido de las semifinales del Torneo de Clausura 2026.

Tanto el técnico brumoso Amarini Villatoro como José Giacone del Herediano, ya definieron a sus oncenas iniciales para este primer juego de la serie.

Los brumosos no podrán contar para este partido con Johan Venegas, quien continúa lesionado y no podrá estar.

El Cartaginés sale de la siguiente manera:

¡El ONCE del Cartaginés para enfrentar a Herediano en la Semifinal Ida del Clausura 2026! 🔥



¡Vive, Vive! 💙 pic.twitter.com/UvhWY2Rg4V — C.S. Cartaginés (@Cartagines) May 3, 2026





Por su parte, pese a tener dos juegos de ausencia, el goleador Marcel Hernández será de la partida.

El equipo rojiamarillo titular es el siguiente:

El partido será a partir de las 8 p. m. en el estadio Fello Meza.







