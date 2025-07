Así quedó conformado el calendario oficial para el Torneo de Apertura 2025

Este jueves se dio a conocer el calendario oficial del Torneo de Apertura 2025 que arrancará el próximo 27 de julio.

La nueva temporada tendrá únicamente 10 equipos de 18 fechas en la fase regular, una serie de fase final con una Gran Final de ser necesaria para 98 partidos en total.

El tricampeón nacional, el Herediano, debutará en casa ante el recién ascendido Guadalupe FC, mientras que Saprissa viajará a Pérez Zeledón y Alajuelense ante Sporting FC.

Cartaginés abrirá el certamen enfrentando al Municipal Liberia en el Fello Meza.

El primer clásico de la temporada quedó para el sábado 30 de agosto en el Ricardo Saprissa.

El segundo en jornada 13 que estaría para el 19 de octubre en el Morera Soto.

Se espera que las fases de semifinales del torneo se jueguen entre el domingo 30 de noviembre al 7 de diciembre, mientras que la final será el miércoles 10 de diciembre y el domingo 14.

De ser necesaria una Gran Final sería el 17 de diciembre y el domingo 21 para el cierre del campeonato.

Para este certamen el dedicado del certamen es el exjugador del Saprissa y el Cartaginés en los años 70 y hoy comentarista deportivo Hernán Morales.

“Jamás me imaginé yo que sería dedicado de nuestro fútbol, así que estoy muy agradecido y es una de las cosas que más me han llenado en estos días, si se me salen las lágrimas me disculpan, pero es herencia de mi papá por ser tan sensible”, indicó Morales.