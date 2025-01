Así queda el calendario para la fecha 3 y 4 del Clausura

Luego de que el Comité de Competición diera el visto bueno para reprogramar los partidos de Alajuelense, Herediano y Saprissa, por la cantidad de convocados a la Selección Nacional, las jornadas 3 y 4 tendrán solo 4 y tres juegos, respectivamente.

En el caso de la tercera fecha, el sábado a las 3 p. m., Puntarenas FC recibe a Santos.

El domingo, Cartaginés recibe a Liberia a las 11 p. m. y Pérez Zeledón y Santa Ana se ven las caras a las 6 p. m.

El cierre será el lunes, a las 7 p. m., con el cotejo entre San Carlos y Sporting.

Para la jornada 4 hay un juego programado para el miércoles: Liberia-Santa Ana, 4 p. m.

El jueves Guanacasteca-Pérez Zeledón a las 4 p. m. y a las 8 p. m., Cartaginés-San Carlos.

Así queda la reprogramación de los partidos de manudos, rojiamarillos y tibaseños.

Jornada 3:

– Martes 4 de febrero, 8 p. m., A.D. Guanacasteca vs Dep. Saprissa.

– Miércoles 5 de febrero, 8 p. m., L.D. Alajuelense vs C.S. Herediano.

Jornada 4:

– Miércoles 12 de febrero, 7 p. m., Sporting F.C. vs L.D. Alajuelense.

– Miércoles 12 de febrero, 8 p. m., Dep. Saprissa vs Puntarenas F.C.

– Jueves 13 de febrero, 8 p. m., A.D. Santos vs C.S. Herediano.