Así operaba el Cártel del Caribe Sur, grupo narco desarticulado en megaoperativo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecuta 64 allanamientos en el operativo más grande en la historia del país, desarticulando al Cártel del Caribe Sur, una organización criminal transnacional liderada por alias “Noni” y alias “Shock”, con un brazo armado dirigido por Tony Peña Russell.

Esta organización es responsable de decenas de homicidios y eran aliados de "Pecho de Rata" (ver video adjunto de Telenoticias).

Una estructura de alcance internacional

El Cártel del Caribe Sur, como lo denominó el OIJ, es una red criminal liderada por los sujetos conocidos como alias “Noni” y alias “Shock”, ambos actualmente detenidos —uno en Costa Rica y otro en Reino Unido, con procesos de extradición hacia Estados Unidos.

Según el subdirector del OIJ, Michael Soto, esta agrupación tenía todas las características de un cártel transnacional: brazo armado, estructura financiera, logística marítima y terrestre, área jurídica, red tecnológica y legitimación de capitales.

La investigación, que comenzó en 2022, se bautizó como “Operación Traición” tras el óctuple homicidio en Dondonia de Limón, hecho que marcó el punto de quiebre entre las facciones narco locales y permitió identificar la estructura de “Noni” y “Shock”.

​64 allanamientos y 1.200 agentes en acción

El operativo, considerado el más grande en la historia criminal de Costa Rica, se desplegó con 64 allanamientos simultáneos en Limón, San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas e Isla Chira, con la participación de 1.200 oficiales del OIJ, la Fiscalía, la Fuerza Pública y otras unidades tácticas.



Durante la investigación se decomisaron 13,7 toneladas de droga (marihuana y cocaína) y 68 armas de fuego, entre ellas AR-15 y pistolas automáticas. Además, las autoridades calculan que los bienes vinculados al grupo —vehículos de lujo, propiedades y cuentas— alcanzan los ₡2.000 millones.



Entre los inmuebles allanados se encuentran torres y condominios de alto perfil en la Gran Área Metropolitana, como la Torre Metropolitana de La Sabana, Source Living en Guachipelín, Condado Baviera y Hacienda Viñeda, entre otros.



El brazo armado: la facción de Tony Peña Russell



El grupo armado del cártel estaba bajo el mando de Tony Peña Russell, señalado por las autoridades como responsable de 78 homicidios y de haber creado “escuelas de sicariato” en la provincia de Limón.

Soto comparó su rol con el de “Los Zetas”, brazo armado del Cártel del Golfo en México.

El OIJ y la Fiscalía vinculan a esta facción con más de 140 allanamientos y 100 detenciones durante el desarrollo del caso.



El Cártel del Caribe Sur operaba como proveedor nacional de cocaína y marihuana, vendiendo alijos a otros grupos narcotraficantes locales en la capital, las costas y zonas rurales del país.

Además, mantenía rutas internacionales hacia Estados Unidos y Europa, utilizando el Pacífico y el Atlántico costarricense para recibir cargamentos desde Colombia y redistribuirlos.



El grupo también dominaba la entrada de marihuana colombiana de alta calidad, que según el OIJ se convirtió en el producto más consumido en el mercado local.



La investigación contó con apoyo e intercambio de información de la DEA y de cuerpos policiales de Colombia, Panamá, España, Reino Unido y Francia.

El Fiscal General, Carlo Díaz, destacó que este caso demuestra la capacidad del país para investigar y procesar estructuras de alto nivel, e insistió en que el golpe busca desarticular por completo la red y confiscar sus bienes.

​“Esto es algo que le debíamos a la provincia de Limón”, afirmó Díaz.

Pese al éxito del operativo, las autoridades reconocen que la caída de este grupo podría generar vacíos de poder en el Caribe costarricense, un fenómeno que podría desencadenar nuevas disputas violentas por el control territorial.



El OIJ mantiene bajo vigilancia a al menos una docena de figuras criminales que han recuperado su libertad en los últimos meses y que "podrían intentar ocupar el espacio dejado por los líderes del Cártel del Caribe Sur".

