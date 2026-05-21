Así marcha el mercado de fichajes en la Primera División
Los equipos se preparan para luchar por el título en el Torneo de Apertura 2026.
Comienza la época del año donde más se dan los movimientos en los clubes de la Primera División.
El mercado de pases arrancó una vez finalizado el Torneo de Clausura 2026 y, en estos meses mundialistas, los equipos buscarán reforzarse de la mejor forma posible para luchar por el título en el Apertura 2026.
De momento, así marcha el mercado de fichajes actualizado:
HEREDIANO
Salidas
Yeltsin Tejeda
Llegadas
Ariel Arauz
SAPRISSA
Salidas
Marvin Loría
Ricardo Blanco
Deyver Vega
LIBERIA
Shawn Johnson
Joaquín Alonso Hernández
Daniel Chacón
Waylon Francis
Lorenzo Orellano
Fernando Lesme
Yoserth Hernández
Daniel Villegas
Jesús Mejía
Llegadas
Elian Morales
Rodiney Leal
CARTAGINÉS
Salidas
Johan Venegas
Marcelo Pereira
Suhander Zúñiga
Ricardo Márquez
Llegadas
Manuel Morán
Joaquín Alonso Hernández
Andrey Mora
ALAJUELENSE
Salidas
Óscar Ramírez (técnico)
Joel Campbell
José Alvarado
Llegadas
Ismael Rescalvo (técnico)
SPORTING FC
Salidas
Jefry Valverde
Jesús Batiz
Llegadas
El club no ha anunciado novedades.
SAN CARLOS
Salidas
Reggy Rivera
Cristopher Solano
Llegadas
Juan Camilo Agualimpia
Jefferson Rivera
PUNTARENAS FC
Salidas
Andrey Mora
Llegadas
Aún no hay novedad sobre las incorporaciones.
PÉREZ ZELEDÓN
De momento no anuncia salidas ni llegadas.