EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Así marcha el mercado de fichajes en la Primera División

Los equipos se preparan para luchar por el título en el Torneo de Apertura 2026.

Mercado de Fichajes/Creado por IA
Mercado de Fichajes/Creado por IA
Por José Fernando Araya 21 de mayo de 2026, 11:04 AM

Comienza la época del año donde más se dan los movimientos en los clubes de la Primera División.

El mercado de pases arrancó una vez finalizado el Torneo de Clausura 2026 y, en estos meses mundialistas, los equipos buscarán reforzarse de la mejor forma posible para luchar por el título en el Apertura 2026.

De momento, así marcha el mercado de fichajes actualizado:

HEREDIANO 

Salidas

Yeltsin Tejeda

Llegadas

Ariel Arauz 


SAPRISSA

Salidas 

Marvin Loría

Ricardo Blanco

Deyver Vega


LIBERIA

Shawn Johnson

Joaquín Alonso Hernández

Daniel Chacón

Waylon Francis

Lorenzo Orellano

Fernando Lesme

Yoserth Hernández

Daniel Villegas

Jesús Mejía


Llegadas 

Elian Morales

Rodiney Leal


CARTAGINÉS

Salidas 

Johan Venegas

Marcelo Pereira

Suhander Zúñiga

Ricardo Márquez


Llegadas

Manuel Morán

Joaquín Alonso Hernández

Andrey Mora


ALAJUELENSE

Salidas

Óscar Ramírez (técnico)

Joel Campbell

José Alvarado


Llegadas

Ismael Rescalvo (técnico)


SPORTING FC

Salidas

Jefry Valverde

Jesús Batiz


Llegadas 

El club no ha anunciado novedades.


SAN CARLOS

Salidas

Reggy Rivera

Cristopher Solano


Llegadas

Juan Camilo Agualimpia

Jefferson Rivera


PUNTARENAS FC

Salidas

Andrey Mora


Llegadas

Aún no hay novedad sobre las incorporaciones.


PÉREZ ZELEDÓN

De momento no anuncia salidas ni llegadas.

YouTubeTeleticacom


Tags
Más notas