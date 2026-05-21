Así marcha el mercado de fichajes en la Primera División

Comienza la época del año donde más se dan los movimientos en los clubes de la Primera División.

El mercado de pases arrancó una vez finalizado el Torneo de Clausura 2026 y, en estos meses mundialistas, los equipos buscarán reforzarse de la mejor forma posible para luchar por el título en el Apertura 2026.

De momento, así marcha el mercado de fichajes actualizado:

HEREDIANO

Salidas

Yeltsin Tejeda

Llegadas

Ariel Arauz





SAPRISSA

Salidas

Marvin Loría

Ricardo Blanco

Deyver Vega





LIBERIA

Shawn Johnson

Joaquín Alonso Hernández

Daniel Chacón

Waylon Francis

Lorenzo Orellano

Fernando Lesme

Yoserth Hernández

Daniel Villegas

Jesús Mejía





Llegadas

Elian Morales

Rodiney Leal





CARTAGINÉS

Salidas

Johan Venegas

Marcelo Pereira

Suhander Zúñiga

Ricardo Márquez





Llegadas

Manuel Morán

Joaquín Alonso Hernández

Andrey Mora





ALAJUELENSE

Salidas

Óscar Ramírez (técnico)

Joel Campbell

José Alvarado





Llegadas

Ismael Rescalvo (técnico)





SPORTING FC

Salidas

Jefry Valverde

Jesús Batiz





Llegadas

El club no ha anunciado novedades.





SAN CARLOS

Salidas

Reggy Rivera

Cristopher Solano





Llegadas

Juan Camilo Agualimpia

Jefferson Rivera





PUNTARENAS FC

Salidas

Andrey Mora





Llegadas

Aún no hay novedad sobre las incorporaciones.





PÉREZ ZELEDÓN

De momento no anuncia salidas ni llegadas.



