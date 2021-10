Así funcionará la restricción vehicular durante lo que resta del año

El ministro de Salud, Daniel Salas, informó los cambios que sufrirá la restricción vehicular sanitaria durante el último trimestre del año (mitad de octubre, noviembre y diciembre).

A continuación, se detallan las modificaciones graduales de esta medida.

Octubre

A partir del 16 de octubre y hasta el 31 de este mismo mes, se amplía el horario de circulación hasta las 10 p. m. Desde esa hora y hasta las 5 a. m. hay restricción total.

Se mantiene la restricción por placas pares e impares los fines de semana. De esta manera, el sábado 16 de octubre no circularán placas impares y el domingo 17 no saldrán las pares. El sábado 23 no circularán pares y el domingo 24 no circularán impares. Por último, el sábado 30 no transitarán pares y el domingo 31 las impares.

Entre semana, la restricción queda de la siguiente manera: los lunes no circulan 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0.

Noviembre

La restricción diurna, de lunes a viernes, aplicará solo en el anillo de Circunvalación de San José.

Los fines de semana, del 1° al 14 de noviembre, se mantendrá la distribución de placas pares e impares y a partir del 15 de noviembre se eliminará la restricción diurna de sábados y domingos.

En noviembre se ampliará la restricción nocturna hasta las 11 p. m.

Diciembre

La restricción diurna, de lunes a viernes, aplicará solo en el anillo de Circunvalación de San José.



En el último mes del año no habrá restricción diurna los fines de semana, pero si habrá restricción nocturna hasta las 11 p. m.