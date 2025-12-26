Así fue como hospitales recibieron a recién nacidos esta Navidad

Los hospitales de las Mujeres y San Juan de Dios dieron la bienvenida a los bebés que nacieron este 24 y 25 de diciembre con un gesto lleno de ternura y espíritu navideño.

En el Hospital de las Mujeres, los recién nacidos fueron recibidos con pijamas, gorritos y hasta un regalo especial, como parte de una tradición que busca brindar calidez en una fecha tan significativa.

Por su parte, el equipo de Maternidad del Hospital San Juan de Dios se organizó, como cada año, con dedicación y cariño para preparar las botitas que acompañaron a los recién nacidos en estas fechas festivas.

Este detalle, cargado de amor y simbolismo, se ha convertido en una tradición que celebra la llegada de nuevas vidas en medio de la Navidad.