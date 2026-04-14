Así es el proceso para obtener una beca de inglés con Hello Brete

Las personas interesadas en acceder a una de las becas de inglés del programa Hello Brete deben completar un registro en línea a través de la plataforma hellobrete.com, diseñada para capacitar hasta 500 mil personas por año durante los próximos cuatro años.

El procedimiento inicia ingresando al sitio web y completando un cuestionario que solicita información sobre ubicación y requisitos básicos. En caso de participar mediante un proyecto específico, se debe indicar el código asignado; de lo contrario, basta con seleccionar la opción “No” para continuar.

Posteriormente, se inicia el proceso de matrícula, que requiere ingresar número de cédula o DIMEX, datos personales, formación académica, motivo de estudio y situación laboral. También es indispensable proporcionar información de contacto como dirección, números telefónicos y correo electrónico.

El formulario incluye además datos sobre la condición socioeconómica y la posibilidad de solicitar apoyos que garanticen accesibilidad a la plataforma. Para finalizar, se debe crear una contraseña siguiendo las especificaciones del sitio, aceptar el consentimiento informado y realizar una validación biométrica: primero una fotografía tipo selfie y luego la captura del documento de identificación.

Una vez completado el proceso, el sistema envía un correo electrónico con la activación de la cuenta y las credenciales de acceso, lo que permite iniciar los estudios de inglés en la plataforma.

En caso de dudas o necesidad de asistencia, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4000-1939 o al WhatsApp 4105-5109.