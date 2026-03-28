Así es el primer puente colgante de vidrio en Costa Rica que ya abrió en Monteverde

Con una propuesta que combina adrenalina, innovación y contacto directo con la naturaleza, Monteverde sigue posicionándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Esta vez estrena el “The Glass Bridge”, el primer puente colgante de vidrio del país, una nueva atracción que busca transformar la experiencia turística en el bosque nuboso.

El nuevo puente tiene una longitud de 42 metros y alcanza hasta 20 metros de altura sobre el suelo. Su superficie está compuesta por 54 paneles de vidrio estructural de 20 milímetros de grosor, diseñados para soportar más de 1.000 kilogramos por metro cuadrado, lo que permite a los visitantes caminar literalmente sobre el dosel del bosque nuboso con total seguridad.

La estructura, de aproximadamente tres toneladas, está suspendida por dos cables principales de una pulgada de diámetro y fue construida con materiales de alta resistencia, incluyendo acero inoxidable, lo que garantiza su durabilidad en condiciones climáticas exigentes.

Según explicó Treetopia Park, empresa turística a cargo de la obra, el proyecto implicó la renovación integral de una estructura previa, sometida a un rediseño completo tras un análisis estructural, con mejoras significativas en seguridad, desempeño y estética.

El puente representó una inversión cercana a los 400.000 dólares y fue desarrollado por el propio equipo de ingeniería de Treetopia. Además, cumple con la normativa internacional ANSI ACCT 03-2019, así como con la regulación nacional de construcción vigente en Costa Rica.

Parte del recorrido de aventura

“The Glass Bridge” está integrado al recorrido del Sky Walk, por lo que no tiene costo adicional para los visitantes del parque.

Además de esta nueva atracción, en Monteverde también encontrará estas experiencias para disfrutar con amigos o en familia:

Un teleférico panorámico sobre el bosque nuboso.

El puente colgante más largo de Monteverde, con 236 metros.

El canopy tour Sky Trek, con altos estándares de seguridad.

Arboreal, un circuito de retos en altura con actividades como bicicletas sobre cables, escalada y el Tarzan Swing.

"Todas las actividades se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, consolidando al parque como uno de los destinos más confiables del país en este segmento", detalló la compañía turística.

Con este lanzamiento, Monteverde busca reafirmar su apuesta por la innovación en el turismo de aventura. Además, la Cámara de Turismo extiende una invitación especial al público nacional e internacional a visitar la zona durante las próximas vacaciones de Semana Santa, y ser de los primeros en vivir esta nueva experiencia única en el país.