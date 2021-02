Así es como suplantan identidad de figuras públicas para estafar

Durante las últimas semanas muchos estafadores se han dedicado a suplantar la identidad de figuras públicas para engañar a la población.

Ese ha sido el caso de Keyla Sánchez, presentadora de televisión, y de la chef Sophia Rodríguez.

El método de los estafadores es crear perfiles falsos para hacer rifas y nombrar a varias personas ganadoras. Luego les piden sus datos personales para tramitar el supuesto precio y así robarles su dinero.

Chef Sophia

"En el caso de Facebook, yo tengo mi perfil público. Ellos (los estafadores) hacen perfiles privados con nombres muy parecidos al mío, se roban mis fotos, le mandan solicitud de amistad a mis seguidores más frecuentes, les dicen que ganaron $1.000 y les piden los datos", comentó la chef.

Los timadores se aprovechan de videos viejos de las animadoras para usarlos y estafar a las personas.

"Yo hice una rifa hace meses y se aprovechan de eso. Estas acciones no se han detenido, empezó hace un mes y siguen saliendo nuevos perfiles. La gente no entiende que yo no uso perfiles privados, solo públicos. Todo el mes pasado notifiqué a Facebook porque salieron hasta seis cuentas diferentes y ahora en Instagram crean perfiles falsos también", indicó Rodríguez.

Hasta el momento, Sophia no ha denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la suplantación de su identidad.

Está buscando la manera de poder verificar sus cuentas para que las personas vean más fácilmente cuál es su página oficial. Además, hizo una publicación alertando a sus seguidores para que no caigan en estos timos.

Keyla Sánchez

La presentadora contó que al principio no le puso mucha atención a estas páginas porque pensó que era una cuenta falsa "sin mayor importancia". Pero luego empezó a recibir muchos mensajes de sus fans contándole sobre los 'en vivos' que realizaban dichas páginas y hasta gente peguntándole por los premios.

"Me empezaron a etiquetar y a mandar fotografías y avisándome que yo estaba haciendo un en vivo, al principio no le di importancia, pero luego se intensificó a cuatro o cinco al día y me preocupé porque hay gente incrédula que caen en estas estafas", indicó Sánchez.

Los delincuentes bloquean a las víctimas para que no puedan denunciar dichas cuentas.

"A mí y a todo mi núcleo cercano nos tienen bloqueados de ese tipo de página, y siempre cambian alguna letra del nombre para que uno no los encuentre y me pone triste que exista gente tan mala que quiera jugar con otras personas", agregó la ramonense.

La presentadora asegura que ella n unca ha regalado dinero, solo productos de sus patrocinadores, pero nunca efectivo.

"Utilizan un en vivo que hice hace muchos años, en el 2016, salgo con un abrigo rojo que ya ni tengo, además con el pelo más oscuro. No sé cómo hacen para montar mi voz en un video, son personas sumamente inteligentes", acotó.

Al igual que la chef, Keyla le indicó a sus seguidores que deben de ser cuidados, maliciosos y no caer en estos timos. La presentadora asegura que algunos sí participaron y hasta le escribieron que ella los estaba estafando.

"No he pensado en denunciarlo, me encantaría hacerlo, pero las leyes y los procesos judiciales en este país son tan complicados que a veces no se llega a nada porque dicen que no hay suficientes pruebas y demás. A mí me encantaría hacerlo y que encuentren a los responsables, pero tendríamos que unirnos todos los colegas para que la gente no caiga más en la trampa", finalizó.



Yiyo, Choché y Natalia Rodríguez han sido víctimas también de la suplantación de identidad.

Recomendaciones del OIJ

El Código Penal en el Artículo 230 señala la suplantación de identidad: "será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquiera red social, sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico de información."

El OIJ recomienda no confiar información personal vía telefónica, ni brindar fotografías de su cédula de identidad ni otros documentos de identificación, ya que estos podrían ser utilizados en futuras estafas u otros delitos.

En caso de haber sido víctima de suplantación de identidad, formular la denuncia.

No confiar en posibles compradores de artículos solo porque envían vía electrónica la fotografía de sus supuestos documentos de identidad, ya que esto comúnmente lo hacen para generar confianza.