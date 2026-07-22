Así es Cabuyal, la playa mejor guardada del golfo de Papagayo

Playa Cabuyal es uno de los destinos menos conocidos del golfo de Papagayo, en Guanacaste. Sin embargo, además de sus paisajes naturales, guarda una historia que durante años ha generado una disputa por parte de su zona marítimo-terrestre.

El acceso a la playa está rodeado de potreros y vegetación propia del bosque seco. De hecho, una planta nativa, la cabuya, dio nombre a este destino.

Está ubicada a unos 40 kilómetros de Liberia, tras un recorrido de aproximadamente 50 minutos hacia el golfo de Papagayo.﻿

Durante el trayecto destaca un árbol que permanece en medio de la carretera. En lugar de ser talado, la vía fue construida a su alrededor, un reflejo del interés por conservar el entorno natural.

Al llegar, la razón resulta evidente: playa Cabuyal ofrece kilómetro y medio de arena blanca, oleaje moderado y las aguas del golfo de Papagayo como escenario principal.

En el extremo sur se encuentra Punta Cabuyal, una formación rocosa que protege el estero de Cabuyal, un ecosistema costero de gran importancia para la zona.

Durante varios años, playa Cabuyal ha sido escenario de un proceso judicial relacionado con la titularidad de una parte de su zona marítimo-terrestre. Una disputa que aún no concluye de forma definitiva.



La disputa llegó a los tribunales en 2015. En noviembre de 2024 inició el juicio y, un mes después, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que 69 hectáreas de la zona marítimo-terrestre debían regresar al patrimonio del Estado. No obstante, la sentencia aún no está en firme, ya que los demandados presentaron seis recursos de casación para apelar la resolución.

Mientras el proceso continúa, los 200 metros de zona pública detrás de la costa permanecen protegidos.