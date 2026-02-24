Así analizó el VAR la expulsión de Aarón Salazar de Alajuelense en el clásico

Este martes se dieron a conocer los audios del VAR del controvertido clásico del sábado, que Saprissa terminó ganando por marcador de 2-1 ante Alajuelense.

La polémica alrededor del cotejo ha sido tema de conversación y hoy se sumó este nuevo capítulo.

En el caso de la expulsión por doble amarilla del manudo Aarón Salazar, el análisis destaca que el videoarbitraje “no puede revisar tarjetas amarillas ni dobles amonestaciones, por lo cual confirman desde la cabina la decisión de los árbitros”.

Otra de las jugadas analizadas fue el penal concedido a los morados al minuto 79, que terminó en gol de Ariel Rodríguez al 83’.

En el cruce, Rodríguez se ve enfrascado en una acción con Alexis Gamboa, pero el central Keylor Herrera deja continuar y el VAR revisa lo ocurrido e invita a Herrera a revisar en el monitor.

Herrera terminó señalando la falta y Rodríguez convirtió para el 2-1 final.



