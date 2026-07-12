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Así alinean Alajuelense y Herediano en la Supercopa

El juego será a las 5 p. m. en el estadio Fello Meza.

Supercopa. Foto: Unafut
Supercopa. Foto: Unafut
Por Daniel Jiménez 12 de julio de 2026, 16:10 PM

El debut llegó para muchos jugadores en el partido de este domingo a las 5 p. m. en la Supercopa. Incluso, para el técnico de la Liga, el español Ismael Rescalvo.

El juego será en el estadio José Rafael Fello Mea y marca el regreso del fútbol nacional, luego de una pausa de medio año que coronó a Herediano campeón nacional.

La Liga llega como ganador del Torneo de Apertura 2025, mientras que el Team como el monarca del Clausura 2026.

Alineaciones:

Alajuelense vs. Herediano.

Alajuelense vs. Herediano.

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