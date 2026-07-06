Asfaltan hueco que ponía en riesgo a quienes transitaban por Sabana Este

El peligroso hueco que durante semanas afectó a decenas de conductores en Sabana Este ya fue reparado.



El problema representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona. Ante esta situación, los afectados denunciaron el caso a Telenoticias.



La reparación correspondía a la Municipalidad de San José. Tras la denuncia, cuadrillas del gobierno local acudieron al sitio y realizaron una intervención (ver video adjunto).



Ahora, el tramo fue asfaltado por completo, lo que permite el paso de los vehículos sin los golpes y daños que ocasionaba el desperfecto en la carretera.



Los conductores que circulan diariamente por este transitado sector agradecieron la reparación y esperan que la vía se mantenga en buenas condiciones. Además, hicieron un llamado para que se atiendan otros puntos del país que presentan problemas similares.