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Asfaltan hueco que ponía en riesgo a quienes transitaban por Sabana Este

Durante semanas, este profundo bache afectó a conductores, ya que tenían que maniobrar para no golpear sus carros.

Por Adrián Marín 6 de julio de 2026, 6:45 AM

El peligroso hueco que durante semanas afectó a decenas de conductores en Sabana Este ya fue reparado.

El problema representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona. Ante esta situación, los afectados denunciaron el caso a Telenoticias.

La reparación correspondía a la Municipalidad de San José. Tras la denuncia, cuadrillas del gobierno local acudieron al sitio y realizaron una intervención (ver video adjunto).

Ahora, el tramo fue asfaltado por completo, lo que permite el paso de los vehículos sin los golpes y daños que ocasionaba el desperfecto en la carretera.

Los conductores que circulan diariamente por este transitado sector agradecieron la reparación y esperan que la vía se mantenga en buenas condiciones. Además, hicieron un llamado para que se atiendan otros puntos del país que presentan problemas similares.

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