Asesinan a vendedor de flores tras negarse a pagar ¢200 de “peaje” en Los Guido

Este miércoles, Álvaro Monge Hernández, conocido como “Cupido”, fue asesinado de un golpe con una pedrada en La Unión de Cartago. La noticia ha generado profunda consternación en la comunidad local.



Monge, de 48 años, era reconocido por vender flores en distintos puntos de Cartago y San José, y por realizar múltiples trabajos para ayudar a su madre, Vera Isabel Hernández, una adulta mayor que hoy asegura estar devastada por la pérdida (ver video adjunto de Telenoticias).



Según sus familiares, la víctima perdió la vida en la vía pública luego de negarse a entregar ₡200 a un consumidor. Su madre relató cómo recibió la noticia y cómo presenció la situación, describiendo el momento con gran dolor.



Vecinos del sector recordaron a Álvaro como un hombre trabajador, respetuoso y siempre pendiente del bienestar de su madre. Algunos señalaron que incluso realizaba labores como botar basura para ayudarla.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención del sospechoso, de apellido Zamora, quien fue remitido al Ministerio Público tras el ataque.



La familia, de condición humilde, solicita la colaboración de la ciudadanía para poder darle el último adiós a “Cupido”. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 6259-4526 con Diego Espinoza.



