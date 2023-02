Asegurada denuncia que lleva más de un año esperando resultados de exámenes de mama

Debido a un malestar en sus pechos, Yerlin Vargas acudió a la Clínica de Santo Domingo para realizarse los exámenes correspondientes.



“Me dijeron que no estaba el reporte todavía, volví a sacar cita al mes y tampoco estaba el reporte. Me tocó esperar, esperar y, hasta el momento, no he tenido respuesta (…) Que hay que buscarlo, a ver si está físico, que hay que quedar como en una lista, porque hay varia gente que está esperando reportes; entonces lo anotan en una lista para esperar que lo llamen”, relató esta mujer.



Después de tantos meses con el fuerte dolor y la sensación de una “pelotita” en el seno, Vargas decidió buscar en la medicina privada una respuesta.



“Mi mamá me ayudó a pagar un ultrasonido por fuera, por privado, donde vimos que hay una pelotita que ocupa biopsia para saber qué tipo de células tiene”, agregó.



Esta asegurada, debido al resultado que le dieron en la clínica privada, debe darse seguimiento, pero costearse por aparte los exámenes es difícil.



Telenoticias realizó la consulta sobre el caso a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por medio de un correo electrónico, hicieron saber que la denuncia iba a ser tramitada en el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, para dar una pronta respuesta a la afectada.



Repase la nota completa en el video adjunto.