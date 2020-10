Asamblea del Banco Popular: "No somos competencia de la mesa del Gobierno"

El presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Fernando Faith, defendió este viernes que no son competencia del Gobierno ni que pretenden suplantar funciones de los poderes Ejecutivo o Legislativo.



Lo hizo en medio de la presentación de los primeros resultados del foro multisectorial de diálogo que organiza esa entidad y que luego de poco menos de tres semanas de trabajo ya suma 134 propuestas en discusión, la mayoría dirigidas a impulsar el desarrollo económico, solucionar la crisis fiscal o atender problemas en educación o salud.

“No somos competencia del Gobierno, allá es una mesa, este es un foro multisectorial, acá estamos construyendo en una decisión histórica de juntarnos.

Lea también Nacional Estos son los siete temas que atenderá la mesa de diálogo del Gobierno Tras un proceso de negociación que dirigió el propio Carlos Alvarado, se logró un acuerdo sobre los temas de fondo que tratará la mesa multisectorial.

“No hay competencia, coinciden algunas organizaciones, cumplimos con el mandato constitucional de ser una población activa y el presidente de la República y hasta donde creía la Asamblea legislativa están en esa otra construcción, pero nuestra responsabilidad es hacer propuestas técnicas y dialogadas para presentarle al Presidente y los diputados”, dijo Faith.

El foro del Popular reúne a 156 organizaciones que representan a una amplia variedad de sectores sociales y productivos del país, la mayoría de los cuales no está en la mesa de diálogo del Gobierno, que iniciará sesiones de trabajo la próxima semana con cerca de 60 entes.

La intención de ese grupo es que esas propuestas se empiecen a discutir mediante mesas temáticas y que antes del 20 de diciembre se presenten las propuestas, de consenso, ante el Ejecutivo y el Legislativo.

Lea también Nacional Gobierno acuerda diálogo con Rescate Nacional "sin bloqueo de vías" La fecha de la reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado, se anunciaría en los próximos días.

Faith insistió este viernes en que no participarán de la mesa del Gobierno luego de que rechazaran una primera oferta de diálogo y posteriormente asistieran a una primera mesa de trabajo.

“En una sociedad se dan los espacios, no importa la cantidad de espacios. Ni en la Asamblea de Trabajadores ni ningún costarricense puede limitar la cantidad de procesos de diálogo.

“Nosotros no hemos dicho nunca que somos el único foro, somos uno de 156 organizaciones que decidieron estar aquí. Rechazamos la primera invitación de Estado de la Nación y luego fuimos a la primera mesa de la segunda invitación, pero no le vimos sentido a ir a una segunda para que de nuevo se plantearan metodologías pero no acuerdos”, dijo el presidente.

La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular sumó recientemente a la discusión al movimiento Rescate Nacional, que dirigió las manifestaciones y bloqueos de inicios de este mes y que no fue invitado a ninguno de los dos procesos de diálogo del Gobierno.