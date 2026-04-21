Aresep resolverá solicitud de megaaumento en los combustibles el próximo 30 de abril

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) resolverá el próximo jueves 30 de abril el megaaumento en los precios de los combustibles solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Se trata del alza que refleja el primer impacto en el país del conflicto en Medio Oriente, que ha disparado el precio del crudo a nivel mundial.

El ajuste, que ya se encuentra en consulta pública, propone aumentos de ₡134 en el litro de Súper, ₡122 en el de la gasolina Regular y ₡82 para el de Súper.

En el caso del gas licuado, el aumento por litro propuesto es de ₡18.

“Este estudio, que contempla el análisis de 13 embarques de combustibles gestionados por Recope entre el 13 de marzo y el 9 de abril del 2026, refleja ya el impacto directo de la crisis y la guerra en Medio Oriente, situación que ha provocado el aumento en el precio del petróleo crudo, así como en el precio internacional de todos los combustibles terminados que importa Costa Rica.

“Esta propuesta de ajuste será sometida al mecanismo de consulta pública, cuya fecha de cierre será el miércoles 29 de abril, y según lo planificado, la autoridad reguladora resolverá lo que corresponda el jueves 30 de abril”, aseveró el intendente de Energía, Mario Mora.

El ajuste entrará a regir en los primeros días de mayo con los montos aprobados por Aresep.