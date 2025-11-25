Aresep niega aumento en electricidad propuesto por el ICE

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) negó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el aumento propuesto para las tarifas eléctricas del 2026.

En un comunicado, la Autoridad Reguladora informó este martes que resolvió el estudio tarifario ordenado presentado por el Instituto de Electricidad para los cobros de generación, transmisión, distribución y alumbrado público.

Aunque el Instituto de Electricidad solicitó aumentos en todos esos rubros, el análisis de la Autoridad Reguladora determinó que lo que procedía era más bien una rebaja en las tarifas de alumbrado público y generación, así como un aumento menor para la transmisión y distribución.

La Autoridad Reguladora justificó esa decisión en el rechazo de ¢10 mil millones presentados por el Instituto de Electricidad en la liquidación tarifaria de 2024 y otros ¢60 mil millones por la proyección de ingresos pretendidos.

“Los recortes aplicados por la autoridad reguladora obedecen a justificaciones insuficientes y limitaciones en la trazabilidad de la información aportada. Por ley, todo prestador debe presentar solicitudes tarifarias debidamente justificadas y respaldadas. “En cumplimiento a este mandato, Autoridad Reguladora de los Servicios Púlico garantiza el cumplimiento del principio de servicio al costo, como condición necesaria para armonizar intereses entre prestadores, usuarios y consumidores y evitando incrementos excesivos o desproporcionados en las tarifas”, dijo el ente regulador.

Con esa decisión, se aprobó una rebaja de 1,63% en la tarifa de generación contra el aumento de 2,41% pretendido; una disminución de 6,24% en alumbrado público en lugar del aumento de 10,56% esperado; un aumento de 12,58% en la transmisión (22,33% solicitado) y un alza de 26,28% en distribución (37,27% pretendido). ​

La Autoridad Reguladora aclaró que las tarifas finales que entren a regir a partir del 1° de enero de 2026, para los abonados del Instituto de Electricidad, no se determinan únicamente con este ajuste ordinario, pues a estas modificaciones también debe sumarse la actualización del Costo Variable de Generación (CVG).

Solo después de incorporar ese factor se definirá el monto final que pagarán las personas usuarias a partir del otro año.

En el caso, de los abonados de las otras siete empresas distribuidoras, las tarifas finales que entren a regir en 2026, incluyen el efecto del Costo Variable de Generación, así como el costo de comprar energía al Instituto de Electricidad, el cual se actualizará reconociendo la rebaja en la tarifa de generación y el incremento en la tarifa de transmisión.