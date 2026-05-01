Aresep aprueba histórico aumento en combustibles

La guerra en Oriente Medio ya impactó directamente el precio de los combustibles en el país.

De acuerdo con los costos de importación reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), todos los combustibles de mayor consumo registrarán aumentos tras los embarques efectuados entre el 13 de marzo y el 9 de abril.

Costa Rica importa el 100% de los combustibles terminados, por lo que la variación en el precio del petróleo —materia prima de donde se extraen— repercute de inmediato en el mercado nacional.

Alza en combustibles

El ajuste aprobado corresponde a ₡152 más en el litro de diésel, ₡123 en la gasolina regular y ₡103 en la súper.

Con esto, el litro de diésel pasará de ₡564 a ₡716, la gasolina súper de ₡630 a ₡733 y la regular de ₡625 a ₡748.

El incremento en el precio de la gasolina superior y el diésel fue mayor al planteado inicialmente en consulta pública, debido a que Recope actualizó la información de importación.

Asimismo, se modificó el impuesto único a los combustibles, lo que genera una leve disminución: las gasolinas bajan ₡2,25 por litro y el diésel ₡1,25 por litro.

Un detalle particular es que, por compras diferidas, la gasolina súper tendrá un precio inferior a la regular, lo que podría incentivar a los consumidores a optar por la opción más barata y presionar los inventarios en las estaciones de servicio.

El intendente de Energía, Mario Mora, explicó que “este aumento en el precio de los combustibles en el país es un efecto directo del conflicto bélico en Medio Oriente, que ha generado el alza en el precio del petróleo y de los productos terminados que importa Costa Rica”.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) enviará la resolución la próxima semana para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir de la medianoche del día de la publicación.