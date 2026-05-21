Aresep aprueba aumento en tarifas de buses y taxis tras alza en combustibles

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este jueves un aumento en las tarifas de taxi y autobús de todo el país.

La resolución responde a la importante alza en los precios de los combustibles que provoca la guerra en Oriente Medio.

El ajuste será de 5,43% en la tarifa de autobús y de entre 1,39% y 2,82% en el servicio de taxi.

“De acuerdo con los aumentos en los precios de los combustibles, el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente se vio reflejado en nuestro país a partir del pasado 17 de abril. Por ejemplo, en el caso del diésel se presentó un primer aumento de ₡35, un posterior aumento de ₡151 y ha sido sometida a consulta pública una rebaja de ₡46. Es así como esta fijación extraordinaria considera las variaciones en los precios de los combustibles desde el inicio de la afectación del caso fortuito”, explicó Aresep.

La autoridad reguladora precisó que, en el caso del servicio de autobús, 211 rutas subirán entre ₡5 y ₡10 con el ajuste aprobado; en 1.130 rutas el aumento será de entre ₡15 y ₡20 y en 1.119 rutas el incremento será de entre ₡25 y ₡40.

Además, en más de 140 rutas, el aumento superará los ₡300.

Por ejemplo, el servicio de San José - Cementerio – Sabana tendrá un aumento de ₡15, mientras que el servicio de Liberia – Nicoya costará ahora ₡1.945 para un aumento total de ₡100.

“En el caso de los taxis rojos y los que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) fueron aprobados aumentos entre 1,39% y 2,82%, según base de operación y tipo de vehículo.