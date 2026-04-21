Aresep aprueba aumento de hasta 121% en tarifas de Japdeva

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un aumento de hasta 121% en las tarifas máximas de los servicios que brinda la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en los puertos de Moín y Limón.

El ajuste incluye incrementos en las tarifas de atención de nave (64%), remolcaje (121%), montacargas (78%) y el servicio de energía para refrigeración de contenedores (91%).

Además, establece rebajas en rubros como el servicio de lancha (-48%), el canon de compañías estibadoras (-25%), almacenaje (-74%) y embarque y desembarque de pasajeros (-71%).

Días atrás, Japdeva presentó una solicitud de aumento de entre 13% y 167% para 19 de los servicios portuarios que ofrece. La resolución de Aresep concede aumentos en 12 de esos rubros, mantiene las tarifas en otros 36 y las disminuye en cuatro.

Además, se aprobaron 19 tarifas nuevas y se eliminaron seis.

“Se establecieron tarifas máximas para servicios nuevos de carga y descarga de mercancía general, granos y carga suelta y un grupo de servicios complementarios necesarios para la adecuada prestación de los servicios de carga. Los servicios nuevos podrían representar un 11% de los ingresos tarifarios para Japdeva”, precisó Aresep.

“Es importante señalar que no se reconoció en este estudio el gasto por depreciación asociado a los activos, debido a que los estados financieros auditados al 2024 indican que se presentaron diferencias contables, lo que les impidió a los auditores determinar la razonabilidad de dicho gasto”, añadió.

La autoridad reguladora estima que, con este ajuste, los ingresos de Japdeva podrían aumentar en alrededor de un 27%. Este medio tiene en trámite una reacción de la entidad.



Las tarifas aprobadas entrarán a regir 15 días después de que la resolución sea publicada en el diario oficial La Gaceta.