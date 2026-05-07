Aresep analiza pedidos para ajustar tarifas de buses y taxis por aumento en combustibles

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) confirmó que estudia solicitudes de ajuste de tarifas tanto para los autobuses como para los taxis, producto del incremento en el precio de los combustibles, derivado del conflicto en Oriente Medio.

Ante consulta de Teletica.com, el ente confirmó que determinó la procedencia de una modificación en el costo de los servicios por "caso fortuito", dadas variaciones importantes en el entorno económico, como consecuencia de la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen en Irán desde el 28 de febrero pasado.

Las peticiones fueron presentadas por diferentes cámaras de transporte, así como el Consejo de Transporte Público (CTP), pero, tras el debido análisis legal y técnico, se determinó que las mismas deben tramitarse bajo un único expediente tarifario.

Así, la Autoridad Reguladora estudia una propuesta que consiste en los siguientes aumentos:

​5,18% generalizado en las tarifas de bus.

1,15-2,03% en los taxis rojos.

1,09-2,36% en los taxis del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

Al fundamentarse la solicitud de incremento, se indicó que la variación en el costo de los combustibles afecta de manera directa el flujo de caja de los operadores, lo que puede comprometer la continuidad del servicio.

Lo anterior da pie a una actuación regulatoria que incluye una consulta pública, antes de la emisión de una resolución final.