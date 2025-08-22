EN VIVO
Árbitros ticos tendrán participación en Mundial Sub-17

La cita mundialista se realizará del 3 al 27 de noviembre en Qatar.

Foto: Prensa FCRF
Por Daniel Jiménez |22 de agosto de 2025, 9:36 AM

Tres árbitros de Costa Rica tendrán participación en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025, que se realizará del 3 al 27 de noviembre.

Se trata del central Steven Madrigal y los asistentes Jeriel Valverde y Luis Granados.

Además, hay que recordar que la Sele también está en el Mundial.

El conjunto nacional quedó ubicado en el grupo C junto a Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.

Este es el calendario de la Tricolor:

-Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos: lunes 3 de noviembre

-Senegal vs Costa Rica: jueves 6 de noviembre

-Croacia vs Costa Rica: domingo 9 de noviembre

Todos los encuentros del certamen se disputarán en el Complejo Deportivo Aspire Zone en Doha, Catar, exceptuando la final que se llevará a cabo en el Khalifa International Stadium.

