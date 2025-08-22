Árbitros ticos tendrán participación en Mundial Sub-17

Tres árbitros de Costa Rica tendrán participación en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025, que se realizará del 3 al 27 de noviembre.

Se trata del central Steven Madrigal y los asistentes Jeriel Valverde y Luis Granados.



Además, hay que recordar que la Sele también está en el Mundial.



El conjunto nacional quedó ubicado en el grupo C junto a Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.



Este es el calendario de la Tricolor:



-Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos: lunes 3 de noviembre



-Senegal vs Costa Rica: jueves 6 de noviembre



-Croacia vs Costa Rica: domingo 9 de noviembre



Todos los encuentros del certamen se disputarán en el Complejo Deportivo Aspire Zone en Doha, Catar, exceptuando la final que se llevará a cabo en el Khalifa International Stadium.