Árbitros ticos tendrán participación en Mundial Sub-17
La cita mundialista se realizará del 3 al 27 de noviembre en Qatar.
Tres árbitros de Costa Rica tendrán participación en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025, que se realizará del 3 al 27 de noviembre.
Se trata del central Steven Madrigal y los asistentes Jeriel Valverde y Luis Granados.
Además, hay que recordar que la Sele también está en el Mundial.
El conjunto nacional quedó ubicado en el grupo C junto a Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.
Este es el calendario de la Tricolor:
-Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos: lunes 3 de noviembre
-Senegal vs Costa Rica: jueves 6 de noviembre
-Croacia vs Costa Rica: domingo 9 de noviembre
Todos los encuentros del certamen se disputarán en el Complejo Deportivo Aspire Zone en Doha, Catar, exceptuando la final que se llevará a cabo en el Khalifa International Stadium.