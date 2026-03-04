Árbitro David Gómez: "El VAR y el arbitraje siempre va a tener discrepancia de opiniones y decisiones"

El árbitro David Gómez fue muy claro: "El VAR, el arbitraje siempre va a tener discrepancia de opiniones y decisiones, para unos sí y para otros no".



Gómez conversó con Teletica Deportes Radio, previo al juego entre Alajuelense y Cartaginés en el Morera Soto.



"El VAR viene a solventar las acciones que son más claras, antes se permitieron goles con la mano, goles en fuera de juego, si vemos internacionalmente en España, en Champions League, lo vemos con polémica y Costa Rica por un tema de decisiones hay una línea pequeña de interpretación que va a ser polémica", expresó el silbatero.

El réferi indicó que "hay otros puntos en que hemos venido mejorando todos, como en tiempo efectivo de juego, ya nos encontramos juegos con 55 minutos, cuando al inicio teníamos partidos de 38 minutos, se juega 15 minutos más, cómo juegan no sé, es problema de los equipos, pero tenemos la misión de agilizar".

Además, Gómez habló de la dinámica de juego y de que los arqueros reanudan mucho más rápido que antes y eso permite en tener un tiempo más efectivo de juego.