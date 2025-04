Arbitraje tico recibe un golpe internacional: Esto dicen analistas

La FIFA dio a conocer que ningún árbitro tico estará en el Mundial de Clubes ni como asistente, central, cuarto árbitro, ni en el VAR.

Greivin Porras, analista arbitral, asegura que la ausencia de los costarricenses no debe "sorprender a nadie".

"Que no vaya ningún árbitro tico al Mundial de Clubes no debe sorprender a nadie, hemos venido manifestando una y otra vez las deficiencias de nuestros réferis, la labor de ellos no ha sido la mejor, esperamos mucho más, los recursos que han botado en la Federación en la contratación de instructores porque han venido a hacer lo mismo que hacen otros", comentó Porras.

Desde la óptica de Greivin, los réferis han fallado en temas de A, B y C del arbitraje y también los instructores que han tenido.

"Hemos manifestado todos, de una u otra forma, lo mal técnicamente, físicamente en algunos casos, en aspectos de autoridad, de manejo, no son errores de si fue penal o no, hay una deficiencia absoluta de muchos años y que quienes han venido a trabajar contratados por la Federación no han dado lo mejor o lo que se espera de ellos", añadió.

Para Porras, lo más lamentable es que ha escuchado comentarios sobre "lo bien que está el arbitraje, que es una maravilla, pero la realidad es otra".

Por su parte, Berny Ulloa, en declaraciones a Teletica Deportes Radio, aseguró que el tema también pasa por quiénes han sido presidentes de la Comisión de Arbitraje.



"Yo creo que con traer foráneos vino de Guatemala, otro de Argentina y ahora está Enrique Oses de Chile, si esos tipos fueran muy buenos estarían trabajando en sus países, pero la dirigencia trae a estas personas. Mientras no tengamos gente seria... pero no se da oportunidad a gente que sabe. Esto viene mal desde hace tiempo", comentó Ulloa.