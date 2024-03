Arbitraje tendrá nueva comisión que será presidida por Horacio Elizondo

Elizondo será el que elija por completo a los miembros, aunque de momento no se sabe cuántas personas la integrarán, pero quiere personas completamente metidas en el arbitraje tico.

“Esta comisión no esté ajena a la formación y entrenamiento de los árbitros. Aquí tiene que estar todo juntito, el fútbol de primera, segunda, fútbol femenino, Linafa, fútbol playa y fútbol sala”, indicó.

Linafa, fútbol playa y fútbol sala fueron tres ligas que manejaban subcomisiones de arbitraje que ahora irán desapareciendo poco a poco y según explicó el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto; aunque no estuvieran de acuerdo, la decisión la tomaron de buena forma.

“La forma en que se ejecuta todo el tema de los pagos y los demás, no lo hacen formal. Queremos traerlo a la formalidad, los clubes les pagan a las ligas, las ligas a las asociaciones y ellos a los árbitros y entonces queremos hacerlo que pasen al sistema profesional a ser planilla de la federación, hoy no lo es, tenemos un vacío de quién es el jefe y eso queríamos acabarlo, eso sí tiene un pasado largo, ha funcionado, pero no es lo adecuado”, explicó el jerarca.