Araya acerca de gasto en rectoría de UCR: "Es proporcional a la distribución de los recursos"

Con respecto al reportaje “UCR gasta en su personal de Rectoría más que las otras cuatro universidades juntas", el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, envió un derecho de respuesta.

En este recordó que el reportaje señala que la UCR destina ¢79,6 millones mensuales para 42 funcionarios en Rectoría, mientras que el resto de las universidades en conjunto, destinan ¢77,6 millones también para 42 personas. Sin embargo, sostiene que se omiten variables esenciales como la cantidad de estudiantes, la magnitud de los programas de investigación, la acción social, la cobertura territorial y la complejidad institucional.

El rector considera que no se realiza un análisis proporcional entre el gasto en rectoría y los recursos que recibe cada universidad.

Argumenta que la UCR recibe aproximadamente la mitad de los recursos del FEES, con una participación del 49,99% en 2026, mientras que el restante 50,01% se distribuye entre las otras cuatro universidades públicas.

Agrega que, cuando este dato se contrasta con el gasto en rectoría señalado en la nota, queda en evidencia que el comportamiento del gasto es prácticamente proporcional a la distribución de los recursos.









