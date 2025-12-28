Aranceles de Trump y caída del dólar enmarcan un 2025 de incertidumbre para Costa Rica

Los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumados a la prolongada apreciación del colón frente al dólar, provocaron un panorama económico complejo para Costa Rica durante este 2025.

Aunque la estabilidad de precios y tasas de interés genera cierto alivio en los mercados internos, los sectores vinculados al comercio exterior y al turismo enfrentan un escenario de volatilidad que golpea expectativas, planificación y competitividad.

Lo primero es entender que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones costarricenses y el origen de buena parte de las inversiones extranjeras directas, por lo tanto, cualquier alteración en las reglas del comercio tiene repercusiones inmediatas en el país.

En ese contexto, los anuncios de aranceles por parte del gobierno de Trump hacia productos ticos, con porcentajes y alcances variables, generan un estrés adicional que impacta incluso más que las tarifas mismas.

Para el economista Leiner Vargas, el principal problema no es el monto específico de las tarifas, sino esa ausencia de claridad.

“Lo que más ha afectado no es tanto el arancel en sí mismo, sino la inestabilidad de las reglas del juego que ha provocado este cambio en los aranceles.



“El inversionista no tiene una forma de planear en el tiempo cuál va a ser el verdadero costo de importar o exportar hacia o desde los Estados Unidos y eso provoca una volatilidad que básicamente inhibe la inversión extranjera, la inversión local, inclusive”, aseveró.

Ese efecto, advierte Vargas, trasciende el corto plazo y se refleja en una sucesión de anuncios contradictorios en menos de un año, lo que incrementa la incertidumbre en la toma de decisiones empresariales.