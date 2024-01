Aquiles Mata: “Los peritos aseguran que Mariano dijo la frase ‘negro, mono’”

“Aseguran que claramente ellos pueden leer que Mariano le dijo la frase que todo el mundo conoce, ‘negro mono o negro cagón’, que creo que fue lo que dijo, y ellos también tienen un perito en ese sentido que no puede decir si eso se dijo o no”, comentó Mata.

"No me puede decir 'negro mono'”, denunció Góndola, públicamente.

Declaración que fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso... Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.