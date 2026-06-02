“¡Aquí paramos la fiesta ya!”: Ministro prohíbe ingreso diario de alimentos a cárceles

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció este lunes una serie de medidas que buscan poner orden en los centros penitenciarios del país.

Aguilar informó que, a partir de hoy, queda prohibido el ingreso diario de alimentos a las cárceles.

Y es que, según datos oficiales, entre enero y mayo de este año se recibieron 158 mil encomiendas, cuya revisión requería hasta 200 oficiales penitenciarios por día.

“Eso se acabó. Se acabaron las 15 tazas de comida por día. Ahora solo se permitirá un máximo de dos tazas y exclusivamente el día de visita bajo estrictos controles de seguridad”, declaró el jerarca.

El ministro también anunció la restricción en el ingreso de ropa y otros artículos, al señalar que estos generan desorden, hacinamiento e insalubridad dentro de los centros penales.

Aguilar justificó las medidas al indicar que las encomiendas se han convertido en una “autopista directa para el ingreso de droga” y que los oficiales penitenciarios gastan miles de horas revisando paquetes, cuando la prioridad debe ser garantizar la seguridad.

Además, denunció que algunos privados de libertad comercializan ilegalmente comida y ropa dentro de las cárceles. “Aquí paramos la fiesta ya. No es posible que se desperdicie alimentación que ya está pagada por el Estado con los recursos de todos los costarricenses. Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel, sino cumplir con su pena”, enfatizó.