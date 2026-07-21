Aprueban protocolo para vuelos ambulancia nocturnos

La Dirección General de Aviación Civil aprobó un protocolo para permitir los vuelos ambulancia nocturnos en el país.

Este tipo de servicios se había suspendido por, según las autoridades, un riesgo en la seguridad de la tripulación y los pacientes ante las condiciones de los aeropuertos.

Sin embargo, el acuerdo ahora permite el vuelo ambulancia, siempre que sean solicitados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud.

"Dado que dicho protocolo involucra a las empresas autorizadas por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para realizar vuelos ambulancia nocturnos, cuyas bases de operación se encuentran en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, esta Dirección General informa que las aeronaves de dichas empresas están autorizadas a despegar desde ese aeropuerto", indicó Aviación Civil.

De acuerdo con el protocolo, las operaciones o vuelos de regreso deberán realizarse en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, conforme a lo establecido por la autoridad.