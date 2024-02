Aprenda a identificar un artículo original de una réplica

“Siempre hay señales que se pueden ver, la copia es un producto que tiene una marca que no fue producido por el dueño de esa marca, qué suele pasar con estos productos, que no tienen las mismas medidas de calidad y demás que los originales, entonces, esto tiene muchos inconvenientes, dependiendo del tipo de producto, por ejemplo, cuando estamos hablando de medicinas, no es lo mismo una medicina aprobada, hecha en un laboratorio, con las medidas de salubridad adecuadas, a una medicina que no se sabe qué contiene”, explicó el experto.