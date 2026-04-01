App gratuita de la UCR podría salvarle la vida ante una mordedura de serpiente

En el país existen 25 tipos de serpientes venenosas, pero ahora una aplicación gratuita de la Universidad de Costa Rica (UCR) podría salvarle la vida, en caso de encontrarse con una de ellas.



En esta Semana Santa en que muchos realizan paseos o senderismo, quizá usted pueda encontrarse con una serpiente y lo primero que deseará saber es si es venenosa o no y, esto es lo que le facilita ahora una aplicación gratuita de la UCR.



No tiene costo y está disponible para teléfonos Android o iOS, tanto en el App Store de Apple como en el Play Store de Google.



Los diseñadores destacan que es súper fácil de usar y que además de enseñarle de forma muy sencilla cuáles son las serpeientes venenosas, le indica también como reaccionar en caso de una mordedura.



Lo ideal es que si una persona sufre una mordedura sea trasladada lo más pronto posible a un centro médico o que sea atendido por la Cruz Roja, pero mientras tanto, procure mantener la calma, tomar agua, retirar ropa, zapatos o anillos ajustados y si puede lave la zona con agua y jabón sin frotar ni aplicar presión.



Y mucha atención a lo que no debe hacer: aplicar hielo, cortar la circulación con torniquetes u otros y por supuesto no succionar el veneno.



En el país hay 12 tipo de serpientes que no son venenosas y la aplicación también ilustra cuáles son.

