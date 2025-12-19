Aporte al régimen del IVM aumentará en 2026

A partir del 1.° de enero, la contribución al financiamiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS) subirá 0,5 puntos porcentuales.

El aumento será de 0,16 puntos para los trabajadores y patronos, mientras que el restante 0,18 al Estado.

Así, el aporte total del fondo de pensiones más importante del país pasará del 11,16% al 11,66% por cada salario e ingreso reportado el otro año.

El gerente de Pensiones de la institución que vela por la seguridad social, Jaime Barrantes, recordó que ese incremento corresponde a la aplicación del quinto aumento escalonado en la contribución, definido en la negociación tripartita de 2005, para alcanzar una cotización del 12,16% en 2029.

"Con este aumento de 0,50 puntos porcentuales se fortalecerá la sostenibilidad y la liquidez del IVM para continuar financiando el gasto en el pago de las pensiones en curso. En términos generales, el incremento corresponde a ¢160, tanto para los trabajadores como para los patronos, por cada ¢100.000 de salario reportado", explicó el vocero.

El incremento —agregó Barrantes— significa un ingreso adicional de alrededor de ¢80.000 millones anuales para el régimen.

Desde la creación del fondo en 1947 y hasta 2009, la contribución tripartita fue del 7,5%, lo cual hacía imposible financiar los beneficios que se tienen en la actualidad. Por ello es que desde 2005 se acordaron una serie de aumentos graduales.

Sin embargo, en 2019, la Junta Directiva de la Caja —en atención a una recomendación emanada de una mesa de diálogo— acordó acelerar la aplicación de los incrementos en la contribución.

De enero a noviembre, el régimen otorgó nuevas pensiones a 26.743 personas, para un total de 393.837 pensionados, distribuidos en los riesgos de vejez, invalidez y muerte. La obligación de pago, en cambio, alcanza mensualmente la cifra de ¢129.000 millones.

A setiembre, se tenían 1.577.958 cotizantes y una reserva de aproximadamente ¢2,5 billones.

Independientes y voluntarios

El jueves anterior, además, la cúpula de la institución avaló la distribución del ajuste al porcentaje de cotización para trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

La directora actuarial y económica de la Caja, Carolina González, explicó que esta se realizará mediante un ajuste de 0,16 puntos adicionales para el afiliado, 0,16 para la cuota estatal complementaria y 0,18 puntos para el Estado.

De esta forma, la contribución global de estas poblaciones también pasará del 11,16% al 11,66% de los ingresos reportados.

A setiembre, se contaba con 393.048 afiliados como trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

Este ajuste entrará en vigencia el 1.° de enero.