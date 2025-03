Apodo de líder narco mexicano aparece en carretera e inquieta a jefe policial

El apodo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apareció pintado en una barrera divisora de la autopista General Cañas.

Esto rápidamente inquietó a Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José (PMSJ), quien hizo la alerta en sus redes sociales.

“Este grafiti no debe pasar desapercibido. Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El señor Mencho’, conocido también como alias ‘El Señor de los Gallos’, es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos”, dijo Solano.

El jerarca aseguró a Teletica.com que, si bien es solo un grafiti, no debe pasar desapercibido como una mancha cualquiera, ya que, asegura, es un medio importante para transmitir mensajes entre bandas narco en otros países.

“En México, Colombia y otros países esos grafitis lo que significan son control territorial, posicionamiento territorial, demostraciones de fuerza, intimidación a las bandas rivales. Puede tener cualquier otro significado dentro de la estructura criminal”, agregó.

Solano indicó que la información fue compartida con la Policía Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fuerza Pública, y con las oficinas de inteligencia.

“Únicamente, para que tengan conocimiento del hecho, ahorita no hay más información sobre los responsables de este grafiti o cualquier otro significado que pueda tener en algún contexto en particular. Pero sí es necesario que se pueda tener claridad que ocurrió y que está allí, entrando a la ciudad de San José, que no pase desapercibido”, finalizó.