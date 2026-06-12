Aplican nuevas restricciones para certificados médicos

Aplican nuevas medidas para controlar la emisión de certificados de salud y los médicos ahora solo podrán hacer 4 por hora.



Así lo informó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.



La intención es fortalecer los mecanismos de control, seguridad y la correcta emisión de cada certificado médico.



Las autoridades también implementaron un doble factor de verificación al entrar el sistema para emitir estos certificados.



La persona que efectúa el documento debe ser el mismo que ingresó los credenciales a la plataforma.



Desde el colegio recuerdan que son documentos de fe pública y alterarlos de forma indebida pueden comprometer a los médicos o los pacientes que los presentan.