Apelan adjudicación de proyecto para modernizar Puerto Caldera

La Contraloría General de la República informó, este jueves, que recibió un recurso de apelación en contra de la adjudicación del proyecto de modernización del Puerto Caldera.

El recurso fue interpuesto por International Container Terminal Services, Inc., una de las únicas dos empresas que ofertaron.

La recurrente alega la descalificación “improcedente” de su oferta y la supuesta falta de idoneidad técnica de la propuesta adjudicada al Consorcio Sunset.

“Actualmente, la impugnación está en estudio de admisibilidad en la División de Contratación Pública, que cuenta con un plazo para resolver sobre la admisibilidad hasta 15 días hábiles luego del vencimiento del plazo para impugnar.

“Si se admite el recurso, la CGR tiene un plazo legal para resolver por el fondo de 40 días hábiles luego de admitido el recurso”, precisó la Contraloría.

El Consorcio Sunset está conformado por las empresas HGT Inversiones y APM Terminals, esta última encargada de la administración del Puerto de Moín.

El proyecto de modernización del Puerto Caldera busca ampliar la capacidad operativa de la principal terminal portuaria del Pacífico, excedida desde hace años debido a las limitaciones técnicas.

