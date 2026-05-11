Apareció joven que era buscada desde el pasado viernes

La madre de Abril Anahí Gutiérrez Astúa, desaparecida desde el pasado viernes en Aserrí, confirmó que la joven ya está con su familia.

Si bien no brindó mayores detalles, Sofía Astúa precisó que su hija “está muy afectada” y que será trasladada a un centro médico.

Astúa agradeció a todas las personas que colaboraron en la búsqueda de la estudiante de 18 años.

Ella era buscada desde el pasado viernes, cuando abordó un autobús en el sector de Salitrillos de Aserrí y luego perdió contacto con su familia.

Por eso, desde ayer sábado, el OIJ había emitido una alerta de persona desaparecida.