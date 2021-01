¡Apareció el triciclo de Mariano!

La familia de Mariano, con la colaboración con la Policía Municipal de San Pablo de Heredia, logró recuperar el triciclo que habían robado de su casa.

Alejandra Vega, mamá del menor, contó a Teletica.com que recibieron una llamada de un vecino de Guararí, quien logró quitarle el triciclo a un habitante de la calle. La contactó y lo fueron a recoger.

"Me dijo 'yo soy de la calle, yo no le estoy pidiendo nada a cambio, me encontré un piedrero con el triciclo de su hijo y se lo quité. Aquí se lo tengo guardado, no le pido nada'", explicó Alejandra.