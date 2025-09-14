Antorcha de la Independencia avanza firme por el territorio nacional

La antorcha de la independencia recorre Centroamérica, una tradición desde 1964 que revive el recorrido original de 1821.



Ingresó por la frontera de Peñas Blancas y fue portada por primera vez por Yafeth Matías Moya León, estudiante del décimo año del Liceo Experimental Bilingüe, La Cruz (ver video adjunto de Telenoticias).



Continuó por el cantón de La Cruz, donde la llama se llevó hasta la tumba del educador Marcelino García Flamenco, en un homenaje simbólico a las luchas de 1821 y 1919.



De ahí, siguió hacia el Parque Nacional Santa Rosa y llegó a la ciudad blanca de Liberia.



A las 10:45 p. m. se espera llegue al parque Ferrandino en Cañas y a eso de las 5:30 a. m. ya estaría por Esparza.