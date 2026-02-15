Antes del bisturí: ¿Qué debe evaluar antes de someterse a una cirugía estética?

Iniciando este 2026, el país reportó la muerte de tres mujeres tras haberse sometido a cirugías estéticas en dos centros privados del país.

Lo anterior ha generado discusiones relacionadas con los requerimientos que deberían cumplir los establecimientos médicos dedicados a este tipo de intervenciones y con el perfil que debería tener el médico que las realiza.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan a los pacientes tomar en cuenta tres aspectos fundamentales antes de decidir quién y en dónde se realizará la cirugía estética.

1. Asegurarse del grado de especialidad y subespecialidad del profesional

De acuerdo con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, las cirugías estéticas deben ser realizadas únicamente por un médico subespecialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

De acuerdo con el presidente del Colegio, Dr. Eliott Garita, el ente no valida que un médico general, con algún tipo de certificación en estética, tenga el conocimiento necesario para no solo realizar estas operaciones, sino también para resolver las distintas complicaciones que pueden presentarse durante el procedimiento.

El presidente del Sindicato de Médicos Especialistas y cirujano plástico, el Dr. Mario Quesada, explicó que un médico general, aunque el título indique “médico y cirujano”, no cuenta con la preparación para realizar cirugías mayores.

El especialista indicó que, después de los cerca de seis años de medicina general, para poder realizar cirugías, el médico debe especializarse durante cuatro años en Cirugía General y, posteriormente, cursar tres años adicionales en la subespecialidad de Cirugía Plástica.

Procedimientos como la aplicación de toxina botulínica o rellenos faciales pueden ser realizados por médicos generales que cuenten con formación específica en estética, señaló Quesada.

¿Cómo saber qué tipo de profesional realizará la cirugía? El paciente debe solicitar el código médico y luego ingresarlo en el buscador de la página del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Ahí podrá verificar el grado de especialidad y subespecialidad del profesional, así como si se encuentra habilitado o suspendido del ejercicio.





2. Verificar que la clínica cuente con permisos del Ministerio de Salud

Elegir al profesional adecuado es solo uno de los aspectos que el paciente debe revisar. También debe prestar atención a los permisos de funcionamiento de la clínica, ya que un establecimiento podría estar autorizado para brindar consulta médica, pero no para realizar cirugías. Estos permisos son otorgados por el Ministerio de Salud.

No es lo mismo una sala de valoración médica que una sala quirúrgica, donde habrá exposición de tejidos u órganos durante el procedimiento.

3. Equipo médico y condiciones higiénicas dentro del quirófano

El cirujano plástico, Dr. Bernardo Peralta, explicó los protocolos que deben seguir las clínicas profesionales dentro de la sala de operaciones.

El quirófano debe contar con el equipo necesario para monitorear el oxígeno, la anestesia y el estado de conciencia del paciente, con el fin de evitar que despierte durante la cirugía.

También debe disponer de un desfibrilador, un dispositivo que envía una descarga eléctrica al corazón para restaurar el ritmo normal durante un paro cardíaco súbito o arritmias mortales.

En materia de higiene, el personal debe utilizar ropa estéril y, una vez dentro de la sala de operaciones, no debe salir para evitar contaminaciones externas.

Peralta explicó que laboratorios especializados deben tomar muestras periódicas de distintas áreas del quirófano para detectar la presencia de bacterias u otros microorganismos. Además, se realizan desinfecciones constantes del área.

A esto se suma el control antibiótico que el paciente debe recibir antes y después de la cirugía para reducir el riesgo de infecciones.

Para conocer estas condiciones, el paciente puede solicitar a la clínica información sobre el sitio donde se realizará el procedimiento.

4. Protocolo en los días previos a la cirugía

Peralta recordó que los procesos de seguridad comienzan desde la valoración inicial del paciente, con el fin de determinar si es o no candidato para una cirugía estética. Esto incluye exámenes médicos previos para comprobar su estado general de salud.

“Seguridad puede significar tener que decirle a un paciente que no”, afirmó el especialista.

Realidad país

En países como España, Francia o Alemania, los médicos deben contar con los grados de especialización y subespecialización necesarios para realizar cirugías estéticas.

Sin embargo, en Costa Rica existe un vacío legal que no penaliza ni impide que un médico general realice cirugías mayores o que un especialista en una rama ajena a la cirugía plástica, por ejemplo, un ginecólogo obstetra, practique procedimientos estéticos.

De hecho, ante un caso de mala praxis, no es necesariamente el hecho de no ser cirujano plástico lo que se toma en cuenta para determinar si hubo un error durante el procedimiento.

Por esta razón, el Colegio de Médicos está a la espera de que el Poder Ejecutivo publique en La Gaceta el decreto que establece el perfil del médico general, un documento ya firmado por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Mary Munive.

Este decreto define las acciones que puede realizar un médico general; cualquier intervención que no esté contemplada correspondería a un nivel de especialidad o subespecialidad.

Esto delimitaría el campo de las intervenciones estéticas y dejaría en evidencia que quienes no sean cirujanos plásticos y realicen procedimientos como colocación de implantes mamarios, liposucciones, lipotransferencias o abdominoplastias, entre otros, estarían actuando en contra de la ley.