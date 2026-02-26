Ante posibles pérdidas millonarias, ICAFE insta a productores a prepararse

El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) pidió a los productores costarricenses prepararse para un 2026 difícil, en el que el tipo de cambio a la baja y cosechas récord a nivel mundial amenazan con dejar pérdidas millonarias en el sector.

En un pronunciamiento enviado a los productores, ICAFE advirtió que la situación actual no es alentadora para el país: el precio del café en la Bolsa de Nueva York cayó a niveles muy por debajo de los vistos en la pasada cosecha, con cotizaciones que pasaron de $440 por quintal en octubre anterior a $280 en la actualidad.

“Además, Brasil (mayor productor del mundo) podría tener una cosecha récord y con esa expectativa, hay muchas posibilidades de que el precio siga a la baja. Eso significa que los precios promedio de la cosecha 2026-2027 no se concretarán en los niveles de la cosecha pasada”, dijo ICAFE.

El otro gran problema que advirtió el instituto es que, mientras los productores venden el grano en dólares, reciben el pago en colones.

“Hace cuatro años, el dólar estaba alrededor de ₡685, hoy está cerca de ₡470. Eso quiere decir que, por cada dólar que entra al país, usted recibe menos colones”, resumió la entidad.

A manera de ejemplo, la estimación actual del precio de liquidación es de ₡118.627 por fanega.

“De haberse mantenido el tipo de cambio en ₡650 por dólar como lo fue en la cosecha 2021-2022, el precio de liquidación de la cosecha 2025-26 habría sido de ₡162.014 por fanega. La combinación de bajos precios se está sumando a un tipo de cambio también a la baja, lo que nos pone en una situación muy dura en el corto plazo que debemos gestionar oportunamente”, añadió.

Sin embargo, las proyecciones de ICAFE para el futuro cercano son todavía peores.

El instituto advirtió que si el precio internacional se mantiene alrededor de los niveles actuales y el tipo de cambio no mejora, la ganancia por hectárea podría reducirse a casi cero.

“Si el precio internacional baja más y el dólar sigue cayendo, incluso podríamos enfrentarnos a pérdidas si no atendemos oportunamente la situación. De confirmarse una producción récord de Brasil para la cosecha 2026-2027 entre los 61 y 76 millones de sacos de 60 kg, la presión sobre los precios internacionales en la Bolsa de Nueva York podrían llevarlos a niveles entre $240 a $275 por quintal, esto combinado con un tipo de cambio factible el próximo año en ₡450 por dólar, llevaría el precio de liquidación a un estimado de ₡91.340 por fanega; mientras que hoy el costo de producir café en una finca de 20 fanegas por hectárea es de ₡107.630 por fanega.

ICAFE aseguró a los productores que se está buscando lograr un “diálogo urgente” con las autoridades del Gobierno para que se reconsidere la política cambiaria.

“ICAFE hace todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr un diálogo urgente con las autoridades de gobierno (actuales y nuevas) para que se reconsidere la política cambiaria teniendo en cuenta el futuro de la actividad cafetalera. En esto no estamos solos, ya que toda la agricultura nacional está en jaque.

“Estamos realizando, además, todos los análisis que nos corresponden para buscar medidas adicionales para mitigar los efectos de esta coyuntura y les estaremos informando sobre alternativas y perspectivas”, aseveró la entidad.

Sin embargo, ayer mismo el presidente Rodrigo Chaves pidió a los sectores que critican el tipo de cambio “acostumbrarse” a los niveles actuales.

“Acostúmbrense, en esta economía la disponibilidad de dólares no es un tema coyuntural, es que estamos siendo cada vez más productivos, por algo estamos entre las naciones de ingreso alto del mundo.